عاصم خورشيد: القوافل الطبية تمثل أهمية كبيرة للمتواجدين بالمناطق النائية

قال الدكتور عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن القوافل الطبية تمثل أهمية كبيرة للمواطنين المتواجدين بالمناطق النائية، حيث يتم الكشف على المواطنين بالمجان في كافة التخصصات.

وأكد الدكتور عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوافل الطبية تكون مجهزة بأعلى جودة لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري، إضافة إلى أن هذه القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية.

وأضاف في حديثه، أن هناك الكثير من المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لحماية الأطفال في المدارس، حيث يوجد مبادرة التقذم وسوء التغذية، فيروس سي، الأمراض الوراثية.