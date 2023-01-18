أسامة الأزهرى: يجب إخراج الزكاة حتى يحفظ الله الأموال لصاحبها

كشف الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن فضل الصدقة في الإسلام.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن الصدقة تطفئ الخطايا، وتكفر الذنوب والسيئات.

وأضاف أن إخراج الصدقات في أوقات الأزمات من أسباب الفرج، ويجب أن نتصدق ونتوسع في إخراج المال للناس دون تخوف ويجب إخراج الزكاة حتى يحفظ الله الأموال لصاحبها.

وأوضح أن الله خصص بعض الأزمان للاستجابة للدعاء، مثل وقت السَحر والذي يكون في الثلث الأخير من الليل ويبدأ من قبل الفجر، وهو وقت عظيم عند الله، ويكون فيها الدعاء مجابا.

وأشار إلى أن هناك وقت المطر يكون فيها الدعاء مجاب من الله سبحانه وتعالى، وكذلك في وقت الآذان، ويوم عرفة، وليلة القدر، وأوقات أخرى.

وأكمل: "دعوة الأب للابن تستجاب، وكذلك الدعوة في الحج، ودعوة السفر والغربة، وعلينا أن ندعو الله في كل الأوقات وبالأخص في الأوقات المعروفة".