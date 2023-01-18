الخميس 19 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال اليد.. السويد تواصل إرهاب المنافسين وإسبانيا تهزم بولندا بصعوبة

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد

انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد في بولندا والسويد.

وحققت السويد فوزًا عريضًا على حساب المجر بنتيجة 37/28 بعد أن كان الشوط الأول قد انتهى 18/14.

وأرسلت السويد إنذارًا شديد اللهجة لكل منافسيها بأنها عازمة عن استعادة اللقب الغائب عنها منذ 24 عامًا وخاصة أنها تلعب على أرضها وبدعم جماهيرها.

ورفعت السويد رصيدها لست نقاط تربعت بها على قمة المجموعة الثانية فيما توقف رصيد المجر عند نقطتين لتستمر في المركز الخامس.

وسيلعب متصدر هذه المجموعة مع وصيف مجموعة مصر في ربع النهائي فيما سيواجه الوصيف متصدر مجموعة الفراعنة.

وفي المجموعة الأولى حققت إسبانيا فوزا صعبا على حساب بولندا صاحبة الأرض بنتيجة 27/23.

انتهى الشوط الأول لمصلحة إسبانيا بفارق هدف واحد 16/15 قبل أن تستمر الإثارة خلال الشوط الثاني وتحسم إسبانيا اللقاء بصعوبة 27/23.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 6 نقاط عادت بها لصدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا.

واستمرت بولندا في الخامس بلا أي رصيد من النقاط لتصعب مهمتها بشكل كبير في تخطي دور المجموعات.

بطولة كأس العالم لكرة اليد منتخب السويد منتخب اسبانيا مونديال اليد 2023

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