أسامة الأزهرى يكشف الأوقات التى يستجيب الله فيها الدعاء

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن أوقات استجابة الدعاء وأفضل الأعمال عند سقوط المطر.

وقال خلال لقائه ببرنامج " مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع نداء عباده في كل الأوقات ولكن هناك أوقاتاً مستحبة ومستجابة للدعاء.

وأضاف أنه قبل أذان الفجر بثلاث ساعات يسمى الثلث الأخير من الليل، موضحاً أنه وقت مبارك ووقت شريف كان الصالحون يحرصون على قيامه وعمارته بالاستغفار والذكر والدعاء والتضرع إلى الله، ويعتبرون من علامات صلاح الأمور قيام الليل.

وأشار إلى أن هناك وقتين لا يرد فيهم الدعاء وقت النداء وهو رفع الأذان ووقت نزول المطر، موضحاً أن هناك أوقاتاً معينة يكون الدعاء فيها مستجاب.

وأكد أن يوم عرفة من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، مشيراً إلى أن الدعاء يجب أن يكون في كل وقت وفي كل حال، والله كريم مع عباده ويده مبسوطة بالخير والعطاء دائما، ولكن لا يمنع أن هناك أوقاتاً يكون فيها الدعاء أقرب إلى القبول، مثل وقت السحر.