الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الرى: مشاكل محدودة ظهرت فى مشروعات تبطين الترع وتتم معالجتها

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى، إنه تتم معالجة المشاكل المحدودة التي ظهرت في مشروعات تبطين الترع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأطوال الإجمالية التى تم تنفيذها في مشروع تبطين الترع بلغت 6500 كيلو متر، مشيرا إلى أن الأطوال التي بها مشاكل تكون قليلة وضئيلة بالنسبة لمشروع بهذا الحجم.

وأشار إلى أن هناك مشاكل محدودة ظهرت في مشروعات تبطين الترع وتم التحقيق مع المسئولين عن هذا الأمر، ومن ثم يتم إعادة بناء هذه المناطق مرة أخرى على حساب المقاول.

وتابع أن الهدف من مشروع تبطين الترع هو أن هناك بعض الترع فقدت شكلها وحدث بها انهيار في القطاع المائي وهذا المشروع يعمل على إعادة عمل هذه الترع بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق.

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