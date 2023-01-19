الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شابين تسببا فى وفاة موظف بالشرقية

متهمين
متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شابين تسببا فى وفاة موظف بمركز منيا القمح، عقب وقوع مشادة بينهما إثر قيام المتهمين بمعاكسة نجلة المجني عليه والتحرش بها لفظيا.

 

وألقت مباحث منيا القمح القبض على كل من الطالبين "أدهم م. ف"، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي العام، و"محمد ج. ط"، 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي العام، مقيمان في بندر منيا القمح ، لتورطهما فى في وفاة المهندس "علام.أ.خ" ، رئيس قسم التشغيل بكهرباء غرب منيا القمح.

 

البداية حين ورد بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، بأن لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بحالة مرضية مفاجئة، أثناء الدفاع عن نجلته الشابة التى تعرضت للتحرش اللفظي من شابين، وتم التحفظ على جثته.

 

وتبين أنه أثناء سير المجنى عليه مع نجلته الطالبة بالصف الثالث الثانوى، بمنطقة أرض المولد، بمركز منية القمح، تعرض لها شابان، بمضايقات لفظية، فاستوقفت الأب الذى لم يتحمل الكلمات الموجهة لابنته، فوقعت مشادة كلامية بينه وبين الشابين، سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة.

 

وتمكنت قوة من مركز شرطة منيا القمح بضبط المتهمين، و تحرير المحضر اللازم، و تم التحفظ على جثة المتوفي، فيما يتم التحفظ على المتهمين لحين عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة موظف منيا القمح مشادة كلامية تحرش لفظي

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