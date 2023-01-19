مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 19-1-2023

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة بصفة يومية لأداء الصلوات الخمس يوميًا في مواقيتها التي تتغير بصفة شبه يومية مع اختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:20 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب 5:20 مساءً

موعد أذان العشاء 6:41 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:27 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً

موعد أذان العصر 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب 5:23 مساءً

موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد أذان العصر 2:55 مساءً

موعد أذان المغرب 5:14 مساءً

موعد أذن العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:06 مساءً

موعد أذان المغرب 2:25مساءً

موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:53 صباحاً

موعد أذان العصر 2:52 مساءً

موعد أذان المغرب 5:12 مساءً

موعد أذان العشاء 6:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان