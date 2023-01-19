الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 19-1-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة بصفة يومية لأداء الصلوات الخمس يوميًا في مواقيتها التي تتغير بصفة شبه يومية مع اختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد أذان الفجر 5:20 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:00 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:20  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:41  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 5:27 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:03 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:23 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً
  • موعد  أذان العصر 2:55 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:14 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:36 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:06 مساءً
  • موعد أذان المغرب 2:25مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان الفجر  5:06 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:53 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:52  مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:12 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:31 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:07  صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:03  مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:24  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:41 مساءً
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«الإفتاء»: الاستيلاء على السِّلع المدعَّمة وبيعها فى السوق السوداء حرام شرعًا

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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