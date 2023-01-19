استشارى: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يؤدى للوفاة وتأخر الشفاء

حذر الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مؤكدًا أنها قد تؤدي للوفاة أو تأخير الشفاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة " مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc"، إنه في الولايات المتحدة الامريكية يتوفى سنويا 10 مليون شخص نتيجة بكتيريا مقاومة المضادات الحيوية، مطالبا بعدم صرف الدواء الا بروشتة طبية مثل الدول العربية والأوروبية.

وأضاف، أن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تمثل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط في استخدامها، التي ينتج عنها تغيير للبكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.

استخدام المضادات الحيوية بدون إشراف طبي أزمة كبيرة جدًا

وتابع: "عشوائية استخدام المضادات الحيوية بدون إشراف طبي أزمة كبيرة جدًا، ينتج عن صرف الأدوية من الصيدليات دون وجود الروشتة الطبية، فإن صرف الأدوية يتطلب الروشتة من الطبيب المعالج للمريض، حيث أن كثير من الأدوية يتم صرفها نتيجة رغبة المريض وليس نتيجة الفحص الطبي".

وأكد أن هذا الأمر يضر كثيرًا بالمريض، فإن تناول المضادات الحيوية بصفة مستمرة أو بدون أي وصفة طبية لعلاج الفيروسات مثل نزلات البرد وغيرها غير فعالة، فهناك بعض الفيروسات التي تحتاج إلى علاج تخصصي ضد الفيروس مثل فيروس "كوفيد 19" ومتحولاته، حيث أن علاج الفيروسات ليس المضادات الحيوية، ويكون هناك تأثير سلبي وبعض الخطورة على الأجهزة الحيوية في الجسم.