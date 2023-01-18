تحريات مكثفة حول العثور على جثة فتاة مخنوقة داخل شقتها بأطفيح

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مخنوقة داخل شقتها فى ظروف غامضة بمنطقة أطفيح.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة أطفيح بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بأحد العقارات السكنية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة فى العقد الثانى من عمرها، مخنوقه داخل شقتها بمنطقة أطفيح وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.