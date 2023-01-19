حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 19-1-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم الخميس على القاهرة الكبرى و كافة محافظات مصر سواء الساحلية أو محافظات الدلتا والصعيد، و سطوع الشمس طوال ساعات الظهيرة ينتج عنه دفء نهاري وبرودة شديدة ليلًا.

وأن تكون الأجواء أغلبها مشمسة ويزول منظر الغيوم والسحب الشتوية على أغلب المناطق الشمالية والتي منها القاهرة الكبرى.

وتعرض الدستور تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ .

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس حيث يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل وتتلاشى معها فرص سقوط الأمطار، على أن تعود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى وتظهر معها سقوط الأمطار في محافظات الوجه البحري.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة إلى مرور تيارات الرياح أغلب الوقت على نطاقات صحراوية مع زيادة فترات سطوع الشمس وقلة نشاط الرياح فترتفع درجات الحرارة نسبيًا فوق العشرين على المناطق الشمالية وتقترب ما بين منتصف إلى اواخر العشرين على مناطق الصعيد في طقس شتوي دافيء نهارًا.

أما عن أجواء الليل فيكون شعورها أبرد من الليالي السابقة بشكل نسبي بسبب تراجع نسب الرطوبة ليبقى الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الأوقات المُبكرة من صباح كل يوم.

درجات الحرارة المتوقعة