الإسماعيلية تكشف الموقف التنفيذى لخطة الرصف والإنارة العامة للعام المالى القادم

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة جهاز التعمير بنطاق مدينة القنطرة شرق خلال العام المالي 2022-2023، بالإضافة لمناقشة مقترح خطة العام المالي القادم 2023-2024.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مدير عام مديرية الطرق والنقل، رئيس منطقة تعمير سيناء، رئيس قطاع شبكات شمال الإسماعيلية، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومعاون المحافظ للتخطيط والمتابعة.

واستهل "بشارة" الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لخطة جهاز التعمير بمركز ومدينة القنطرة شرق خلال العام المالي الجاري 2022-2023، فيما يخص أعمال رصف الطرق والإنارة العامة.

تلا ذلك مناقشة مقترح خطة العام المالي القادم 2023-2024، فيما يخص أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والإنارة العامة، وإقامة سوق حضاري بمدينة القنطرة شرق.

ووجَّه بشارة بضرورة مناقشة مقترح الخطة مع كافة المرافق (الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات)، قبل اعتماد الخطة وإقرارها، حتى لا تتعارض خطة الصرف مع مشروعات المرافق الأخرى حفاظًا على المال العام.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من مشروعات الرصف على مستوى المحافظة بالكامل، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التجفيف والقضاء على مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمجاورة 14 بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

وفي نهاية الاجتماع، قرر محافظ الإسماعيلية استكمال أعمال الجلسة صباح غد الخميس، بحضور كافة المرافق الخدمية بالمحافظة، لوضع التصور النهائي لخطة الرصف بمركز ومدينة القنطرة شرق، بالإضافة لعرض ومناقشة خطة الرصف بمدينة الإسماعيلية خلال العام المالي القادم 2023-2024.