الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الحكومة: 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز فى الموازنة الجديدة

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حجم الصادرات السلعية التي حققتها الدولة المصرية بلغ 35.6 مليار دولار. 

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الصادرات البترولية التي حققتها الدولة المصرية بقيمة 18.2 مليار دولار.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الصادرات المصرية من المواد البترولية فاقت الواردات لأول مرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تحقق نموًا إيجابيًا بعد زيادة الصادرات البترولية عن الواردات. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح رغم الأزمة العالمية وستتجاوزها قريبًا، لافتًا إلى أن زيادة سعر توريد القمح إلى 1250 جنيهًا رسالة دعم للمزارع، معقبًا: "كلما نجحنا في شراء أكبر كمية من القمح من المزارعين، سينعكس على المزارع". 

وأكد أن مقدار الدعم التي تقدمه الحكومة لقطاعي الزراعة والصناعة يبلغ 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتعرض لضغوط كبيرة فيما يخص رغيف الخبز، حيث يبلغ الدعم في الموازنة الجديدة 90 مليار جنيه. 

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