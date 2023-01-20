«موارنة مصر» يحتفلون بالجمعة الثاني بعد الغطاس وذكرى القديس أفتيموس

تحتفل الكنيسة المارونية، اليوم الجمعة برئاسة المطران جورج شيحان بحلول يوم الجمعة، من الأسبوع الثاني بعد الدنح او الغطاس وذكرى مار أفتيموس الكبير المعترف.

وهو وُلِدَ سَنة 377 في أرمِينيا. نَشَأَ عَلى دِراسَةِ الكِتابِ المُقَدَس. سُيِّمَ كاهِناً وهُوَ بِعُمرِ 19 سَنة، جاءَ الى القُدسِ وانقَطَعَ إلى عِبادَةِ الله وإرشادِ النُفوس، اشتُهِرَ بإرشاداتِه الروحيَة ومَواعِظَهُ الرَهبانِيَة بِنوعٍ خاص للراهبات، وقَد أعاد الى الايمانِ الكاثوليكي الامبَراطورَة أفدوكِيا التي ضَلَّت مَع أصحابِ الطَبيعةِ الواحدة. إنتَقَلَ الى الحَياةِ الأبَدِيَة سَنة 473.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أيّها الإخوة، تعرفون مَن الآتي؛ فتأمّلوا الآن من أين يأتي وإلى أين يذهب، لقد أتى من قلب الله الآب إلى أحشاء عذراءٍ أم. يأتي من أعالي السماوات إلى أرجاء الأرض السفلى. ماذا إذًا؟ أما يجب علينا العيش على هذه الأرض؟ بلى، إن يسكنها هو نفسه؛ لأنّه كيف نكون نحن بخير من دونه؟ " مَن لي في السَّماء؟ ومعكَ على الأرضِ لا أَهْوى شيئاً، فَفِيَ جَسَدي وقَلْبي: ألله لِلأبَدِ صَخرَة قَلْبي ونَصيبي."

إنّما ينبغي أن تكون هناك منفعةٌ كبرى ما قد جعلت ذو العظمة الرفيعة المقام يتكرّم ويتنازل من علياه ليحلّ في مقام لا يليق به، أجل لقد كانت هناك منفعة كبرى في ذلك، بما أنّ الرَّحمة والطيبة والمحبّة قد ظهرت ظهورًا وافرًا وشاملاً، ففي الواقع، لماذا أتى الرّب يسوع المسيح؟، إن كلامه وأعماله تبيّنه لنا بوضوح: لقد خفّ من الجبال مسرعًا ليبحث عن الخروف المئة، الذي كان ضالاً، وليفجّر ينبوع رحمته تجاه أبناء البشر.

لقد أتى لأجلنا، عجيبٌ تنازل الله الذي يبحث عن الإنسان! وعجيبٌ استحقاق الإنسان الذي يبحث الله عنه! هكذا بوسع الإنسان أن يتباهى بذلك من دون جنون: لا لأنّه يمثّل شيئًا ما بذاته، بل لأنّ الذي جبله أكرمه إكرامًا رفيعًا! قياسًا بهذا التمجيد، يغدو غنى العالم ومجده وكلّ ما نطمح إليه لا شيء. ما هو الإنسان، يا ربّ، حتّى ترفعه هكذا ويتعلّق به قلبك؟

كان علينا نحن أن نذهب نحو الرّب يسوع المسيح، إلاّ أنّ حاجزًا مزدوجًا كان يعترضنا: الأوّل هو أنّ عيوننا كانت عليلة وثانيًا أنّ الله “مَسكِنُه نَورٌ لا يُقتَرَبُ مِنه وهو الَّذي لم يَرَه إِنسان ولا يَستَطيعُ أَن يَراه”، كنّا مُقعدين ومضجعين على فراشنا، عاجزين عن إدراك مسكن الله العالي، لذلك، نزل من علياه المخلّص الكثير الصلاح وشافي النفوس الوديع، لقد لطّف بريق نوره من أجل عيوننا العليلة.