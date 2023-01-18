الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة سوهاج يعتمد مقترحات اللوائح الداخلية لإنشاء 12 مستشفى تخصصي

الدكتور مصطفي عبد
الدكتور مصطفي عبد الخالق

صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج انه بعد اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للمستشفيات الجامعية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقرار رقم (297) بتاريخ 22 نوفمبر لعام 2022، اعتمد مجلس الجامعة بجلسته التي عقدت بتاريخ 28 نوفمبر الماضي مقترح اللوائح الداخلية لاستحداث 12 مستشفى تخصصي ضمن المستشفيات الجامعية بسوهاج.

وأوضح  عبدالخالق أنه طبقاً لخطة تطوير المستشفيات الجامعية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على ضم مستشفى الأطفال الجديد للجامعة، وتخصيص 10 آلاف متر لإنشاء مستشفى الحروق والتجميل والجراحات التكميلية أثناء قيام فخامته بافتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، فإن اللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة قد تم رفعها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاعتمادها، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفيات التخصصية التي تم  استحداث لوائحها هي مستشفى صحة المرأة، طب وجراحات الأطفال، أمراض وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية، الطوارئ، الإصابات، بالإضافة إلى مستشفى الأمراض الباطنة، الجراحة العامة، طب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، أمراض وجراحة القلب والصدر، علاج وجراحة الأورام، مستشفى زراعة الأعضاء، ومستشفى جراحات التجميل والحروق والجراحات التكميلية.

استحداث افتتاح مستشفى اعتمادها الامراض الباطنة البحث العلمي الجهاز المركزي للتنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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