الحكومة: لن يحدث تأخير أو تراكم للبضائع مجددًا فى الجمارك

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، وأبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدد من القضايا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بديلة للمبادرة السابقة للبنك المركزي.

وأضاف أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية سوف تكون بسعر فائدة منخفض يبلغ 11% وتتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية من الأسبوع القادم، موضحًا أن الحكومة حريصة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات.

وأكد أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ4.8 مليار دولار من 14 لـ17 يناير، مشددًا على أنه لن يحدث تأخير أو تراكم للبضائع مجددًا للسلع في الجمارك.