الإحصاء: مصر وفرت 1.3 مليار دولار بسبب سياسات الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر وفرًا قدره 1.3 مليار دولار، نتيجة ترشيد فاتورة واردات السلع الزراعية إلى حدود 7.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من 2022 مقابل 9.041 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 15.3%، وذلك فى إطار تبنى خطة الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية.

وواصلت الصادرات الزراعية ارتفاعها لمستويات قياسية مسجلة 2.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 205.1 مليون دولار.

وأرجع جهاز الإحصاء، تلك الزيادة إلى ارتفاع صادرات عدد من الأصناف فى مقدمتها القطن بقيمة 231.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 156.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة نمو 48%، وصادرات فاصولياء عادية بقيمة 119.1 مليون دولار مقابل 102.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 16.3%.

كما ارتفعت الصادرات الزراعية من رمان طازج إلى 100.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 58.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.2 مليون دولار بنسبة 72.7%، كما بلغت الصادرات من بصل طازج 117.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 77.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع 52.4%، وتضاعفت صادرات فول عريض من 9.2 مليون دولار لـ17.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة ارتفاع قدرها 92.1%.