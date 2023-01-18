الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: مصر وفرت 1.3 مليار دولار بسبب سياسات الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية

السلع الزراعية
السلع الزراعية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر وفرًا قدره 1.3 مليار دولار، نتيجة ترشيد فاتورة واردات السلع الزراعية إلى حدود 7.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من 2022 مقابل 9.041 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 15.3%، وذلك فى إطار تبنى خطة الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية.

وواصلت الصادرات الزراعية ارتفاعها لمستويات قياسية مسجلة 2.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 205.1 مليون دولار.

وأرجع جهاز الإحصاء، تلك الزيادة إلى ارتفاع صادرات عدد من الأصناف فى مقدمتها القطن بقيمة 231.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 156.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة نمو 48%، وصادرات فاصولياء عادية بقيمة 119.1 مليون دولار مقابل 102.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 16.3%.

كما ارتفعت الصادرات الزراعية من رمان طازج إلى 100.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 58.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.2 مليون دولار بنسبة 72.7%، كما بلغت الصادرات من بصل طازج 117.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 77.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع 52.4%، وتضاعفت صادرات فول عريض من 9.2 مليون دولار لـ17.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة ارتفاع قدرها 92.1%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات السلع الزراعية الصادرات الزراعية الإكتفاء الذاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

مزارعو كفرالشيخ بعد زيادة سعر توريد إردب القمح: شكرًا يا ريس

البنك المركزى الروسى يدرج الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف العملات

وزير الداخلية الأسبق يقدم واجب العزاء فى اللواء منصور العيسوى بمسجد الشرطة

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

تقرير: الإعلان عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟

مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل إسرائيل

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى