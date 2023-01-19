في الخميس الثاني من زمن السنة.. «اللاتينية»: مراحم الله قد فاضت على جميع البشر

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم الخميس برئاسة المطران كلاوديو لوراتي بحلول الخميس الثاني من زمن السنة.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا لها من مراحم قد أرسلتها يا رب وأفضتها على جميع البشر! إنّها تثبت فيكَ، يا ربّ، أنت الّذي، في رحمتك لجميع البشر، جئتَ للقائهم. بموتك، فتحتَ لهم كنوز مراحمك... في الواقع، إنّ كيانك العميق يحتجب عند رؤيتك الإنسان، لكنّه مرسوم في أدنى حركاته. إنّ أعمالك تُظهر لنا صانعَها، والمخلوقات تدلّنا على خالقها، لكي نتمكّن من لمس ذاك الّذي يختفي أمام البحث العقليّ، لكنّه يظهر في هِباته، من الصعب أن نتوصّل إلى الحضور أمامه وجهًا لوجه، ولكن من السهل أن نقترب منه.

إنّ أفعال شكرنا لا تكفي، لكنّنا نعبدك في كلّ الأشياء لأجل حبّك لجميع البشر، إنّك تميّز كلّ واحد منّا من عمق كياننا الخفيّ، نحن المرتبطين كلّنا أساسًا بطبيعة آدم الوحيدة، نحن نعبدك، أنتَ الّذي جعلت كلّ واحد منّا في هذا العالم، وسلّمتنا كلّ ما يحويه، وسوف تُخرجنا منه في ساعة لا نعرفها، نحن نعبدك، أنت الّذي جعلت الكلمة في أفواهنا لكي نستطيع أن نعبّر لك عن مطالبنا، إنّ آدم الراقد بسلام يهتف لك، ونحن ذريّته معه، لأنّنا كلّنا مستفيدون من نعمتك، الرياح تسبّحك، والأرض تسبّحك، والبحار تسبّحك، والأشجار تسبّحك، والنباتات والأزهار تباركك أيضًا، لتجتمع كلّ الأشياء ولتضمّ أصواتها لتسبّحك، متنافسةً بأفعال الشكر على كلّ خيراتك، وموحّدة بالسلام لتباركك؛ لترفع لك كلّ الأشياء معًا عمل تسبيح.

علينا أن نتوق إليك بكامل إرادتنا، وعليك أن تفيض علينا قليلاً من ملئك، لكي تجعلنا حقيقتك نتوب، فيختفي بذلك ضعفنا الّذي لا يمكنه أن يبلغ إليك بدون نعمتك، أنت سيّد الهِبات.