الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يتأهل لنصف نهائي كأس تركيا

تريزيجيه
تريزيجيه

انتصر فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، على مضيفه عمراني سبور، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس تركيا، بأربعة أهداف مقابل هدف.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ثم لجأ الفريقان للوقتين الإضافيين لحسم المتأهل.

وفرض عمراني سبور استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي في المستوى المتوسط ومتبادلًا بين كلا الفريقين.

وسجل أوموت نايير، هدف التقدم لفريق عمراني سبور في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق طرابزون سبور العودة في النتيجة خلال مجريات الشوط الأول، ولكنه انتهى بتقدم صاحب الأرض.

ومع مطلع الشوط الثاني، خرج تريزيجيه من الملعب وشارك بدلًا منه زميله أناستاسيوس باكاسيتاس.

وانقلب الاستحواذ لصالح فريق طرابزون سبور خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة، مع استمرار الأداء الهجومي على مستواه المتوسط بين كلا الفريقين.

وسجل فيتور هوجو هدف التعادل لطرابزون سبور في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليحافظ على حظوظ فريقه في التأهل.

وفي الأشواط الإضافية استحوذ فريق طرابزون سبور على مجريات اللعب كما كان الطرف الأكثر خطورة وهجومًا على المرمى.

وتحصل طرابزون سبور على ركلة جزاء في الدقيقة 101 من عمر المباراة، وأهدرها أناستاسيوس باكاسيتاس.

وبعد 3 دقائق فقط، سجل يوسف يازيجي، الهدف الثاني لطرابزون سبور، ثم عاد في الدقيقة 111 وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء.

واختتم ماسمليانو جوميز أهداف طرابزون سبور في الدقيقة 118.

إجمالًا، سدد فريق طرابزون سبور 9 كرات على المرمى من 13 محاولة، فيما خرجت 4 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 14 محاولة لفريق عمراني سبور.

واستحوذ طرابزون سبور على مجريات اللعب بنسبة 56%، مقابل 44% لصالح فريق عمراني سبور.

طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه عمراني سبور كأس تركيا

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