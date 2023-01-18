الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وول ستريت جورنال: برلين لن تسمح بإرسال دبابات ألمانية لأوكرانيا ما لم ترسل واشنطن دباباتها

اوكرانيا
اوكرانيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الاربعاء، أن ألمانيا لن تسمح بإرسال دبابات ألمانية لأوكرانيا ما لم ترسل واشنطن دباباتها. 

وفي سياق مصل، قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن الداعمين الغربيين لأوكرانيا سيعدون كييف بأسلحة أثقل وأكثر حداثة في اجتماع مهم في ألمانيا ، مع تزايد الضغط على برلين لإرسال دبابات.

 

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الناتو: الغرب سيدعم أوكرانيا بأسلحة أثقل وأكثر حداثة لمواجهة روسيا

وقال ستولتنبرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "الرسالة الرئيسية: سيكون هناك المزيد من الدعم والمزيد من الدعم المتقدم، والأسلحة الثقيلة، والمزيد من الأسلحة الحديثة، لأن هذا صراع من أجل قيمنا"، بحسب فرانس برس.

وقال رئيس التحالف العسكري النرويجي الذي تقوده الولايات المتحدة إن "هناك حاجة ملحة، ومسائل تتعلق بالوقت" لإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف في الوقت الذي تسعى فيه إلى دفع قوات موسكو للتراجع.، قائلًا: "من الخطر للغاية التقليل من شأن روسيا".  

أضاف: "لقد حشدوا 200 ألف جندي إضافي. أظهر الرئيس (فلاديمير) بوتين إرادة للتضحية بالآلاف والآلاف من الجنود الروس الشباب".

وفي حديثه إلى جانب ستولتنبرغ، كرر الرئيس البولندي أندريه دودا الدعوة إلى الاستعجال.

وقال دودا باللغة الإنجليزية "هناك الكثير من الجنود الروس في خط المواجهة ونخشى أن يجهزوا أنفسهم لهجوم جديد في غضون أشهر قليلة على الأرجح".

"لذا من المهم إرسال دعم عسكري إضافي الآن إلى أوكرانيا وخاصة الدبابات الأكثر حداثة، وخاصة الصواريخ الحديثة للدفاع عن أوكرانيا".

وستلتقي 30 دولة عضوًا في حلف شمال الأطلسي وبعض الشركاء الدوليين بمبعوثين أوكرانيين يوم الجمعة في قاعدة رامشتاين في ألمانيا للتعهد بتقديم مزيد من الأسلحة إلى كييف.

تتعرض الحكومة في برلين لضغوط من أوكرانيا وحلفاء غربيين آخرين لإعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات ليوبارد للمساعدة في محاربة قوات بوتين.

أصبحت بريطانيا هذا الأسبوع أول عضو في الناتو يلتزم بشدة بإرسال دبابات القتال الحديثة المصممة غربيًا والتي كانت كييف تطالب بها.

 

دبابات المانيا أوكرانيا واشنطن روسيا

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