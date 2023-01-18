الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

يؤكد تمسك واشنطن بحل الدولتين..

مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل إسرائيل

جيك سوليفان
جيك سوليفان

وصل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، مساء اليوم، الأربعاء، إلى إسرائيل، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعدد من كبار المسئولين في تل أبيب.

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في السياق ذاته، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن سوليفان سيعقد اجتماعات في إسرائيل، وسيؤكد خلالها التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف كيربي أن سوليفان سيشدد أيضًا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية، ومن بينها إيران.

إسرائيل مستشار الأمن القومى جيك سوليفان نتنياهو حل الدولتين

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