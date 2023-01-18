الكنيسة المارونية تحتفل بتأسيس القديس بطرس لكرسي روما بعد انطاكية

تحتفل الكنيسة المارونية، اليوم الأربعاء، برئاسة المطران جورج شيحان، بعدة مناسبات أبرزها حلول الأربعاء من الأسبوع الثاني بعد الدنح، وقيام كرسي بطرس في روما حيث أقامَ بُطرُس أولاً كُرسِيهِ في انطاكِيَة وبَقِِيَ فيها مُدَّةَ سَبعِ سنوات وانتَقَل إلى روما حَيث استشهِد.

وتَبدَأ اليَومَ وحَتى الخامِسِ والعِشرينِ من هَذا الشَهرِ الصَلَوات والابتِهالات في العالَم المَسيحي مِن أجلِ اتِحادِ المَسيحيين في كنيسةٍ واحِدَةٍ تَحتَ رِعايةِ راعٍ واحدٍ، عَلى حَسَبِ رَغبَةِ السَيِّدِ المَسيح لَه المَجدُ.

وتحيي الكنيسة ذكرى مار أثناسيوس الإسكندريّ المعترف، وهو من مَدينَةِ الاسكَندَريَة. حَضَرَ مَجمَعَ نيقيَة وَهو شَمّاس، وَسُيِّمَ فيما بَعد أسْقُفاً على مَدينَةِ الاسكندرية. إشتُهِرَ بِدِفاعِهِ عَن الايمان وَبِمُؤَلفاتِهِ المُتَعَدِّدَة. إحْتَمَلَ الكَثيرَ مِن الاضِطِهادِ في سَبيلِ الايمانِ فَإضْطُرَّ مِراراً عَديدةَ الى أن يَترُكَ أبرَشِيَتُه دِفاعاً عَن مَجمَعِ نيقية. رَقَدَ بالرَّبِ سَنة 373.

وبهذه المناسبات القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لم يرَ أيّ من بطرس أو أندراوس الرّب يسوع المسيح يجترح عجائبه؛ لم يسمعاه يتحدّث عن المكافآت الأبديّة، ومع ذلك تخلّيا عن كلّ ما يبدو أنّهما يملكانه بمجرد أن سمعا الأمر الذي أعطاه: "تَرَكا حَالاً ٱلسَّفِينَةَ وأَبَاهُمَا، وتَبِعَاه".