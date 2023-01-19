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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 _ 1_ 2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس ارتفاع جديد حيث ارتفعت الفراخ البيضاء إلى ٥٧ جنيه في بورصة الدواجن وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما واصلت أسعار البيض ارتفاعها حتى اقترب البيض البلدي من تسجيل ١٠٠ جنيه للكرتونة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ١٩-٨ -٢٠٢٣ 

 

أسعار الفراخ اليوم 

سجل سعر الدواجن البيضاء : ٥٧ جنيه في بورصة الدواجن .

 

بلغ سعر الدواجن الساسو : ٦٠ جنيه 

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وسجلت الفراخ الامهات البيضاء : 51 جنيه .

 

سعر الفراخ البلدي 73 جنيه  في البورصة وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك . 

 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تتوقف على أسعار مدخلات هذه الصناعة ومدى انخفاضها من عدمه، موضحًا "طن الذرة الصفراء كان بـ5700 جنيه، واليوم وصل إلى 14 ألف جنيه".

 

وتابع أن الأعلاف تمثل 70% من صناعة الدواجن في مصر، مشيرًا "سعر الكتكوت حاليا وصل إلى 15 جنيها، وينخفض الكتكوت بانخفاض سعر العلف".

 

أسعار الكتاكيت 

  • سجل سعر كتكوت  ابيض من    11.75 جنيه إلى 12 جنيه.

 

  • سجل سعر كتكوت  ساسو من 8.25 جنيه ، و 8.5 جنيه .

 

  • الكتاكيت من القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

 

  • الكتاكيت من نيوهوب إيجيبت للدواجن 12 جنيها.

 

  • الكتاكيت من الوطنية 11.75 جنيه.

 

  • الكتاكيت من الفيروز 10.75 جنيه .

 

  • الكتاكيت العناني 12.5 جنيه .

 

سعر البيض اليوم 

 

واصلت أسعار البيض ارتفاعها حتى اقترب سعر الكرتونة من ١٠٠ جنيه وجاءت كالتالي : 

 

  • سجلت اسعار البيض الأحمر 92 جنيها.

 

  • وصلت اسعار البيض البلدي 99 جنيها.

 

  • سجلت أسعار البيض الأبيض 89 جنيها.

 

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة إن التكلفة الحقيقية لسعر كرتونة البيض تساوي سعر 5 كيلو علف أي تصل سعرها على صاحب المزرعة ب 95 جنيهًا.

 

وارتفعت أسعار الأعلاف  خلال هذه الفترة بنسبة 100% وهذا كان له تأثير على أسعار الأعلاف و الدواجن كما أن طن الذرة الصفراء كان بـ5700، واليوم بـ 14 ألفًا والأعلاف كانت بـ6000 واليوم بـ22 ألفًا.

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الدواجن الفراخ الفراخ الأمهات شعبة الدواجن الأعلاف البيض الاحمر

رئيس التحرير

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