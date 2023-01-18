مزارعو كفرالشيخ بعد زيادة سعر توريد إردب القمح: شكرًا يا ريس

أعرب مزارعو محافظة كفرالشيخ عن سعادتهم بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع سعر إردب القمح من 1000 جنيه إلي 1250 جنيهًا، موجهين الشكر إلى الرئيس السيسي لإحساسه بمعاناة المزارعين ووقوفه بجانبهم وقت الأزمات والعمل على تحسين حياتهم اليومية.

حيث أكد ياسر عبدالباسط، أحد مزارعي مركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، أن رفع سعر إردب القمح 250 جنيهًا دفعة واحدة كان قرارًا صائبًا وينتظره الكثير من المزارعين لكي يكون محصول القمح مجزيًا لهم، وأيضًا جاء في وقت هام في ظل أزمة الغذاء العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وأن الدولة المصرية قد راهنت على المزارع المصري في تلك الأزمة للوقوف بجانب بلده، وهو ما سيحدث وسيراه الجميع وسيكون أهم عامل في مرور الأزمة.

وأضاف السيد معوض، مزارع بقرية "محلة موسى" التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع سعر إردب القمح أثلج صدور المزارعين وأعطاهم دفعة طاقة وأيضًا جعلهم يشعرون أن الدولة لم تهملهم وأنها تقف بجانبهم ولا تنساهم، وأن هذا القرار سيساعد بشكل مباشر في القضاء على تهريب الأقماح وبيعها في السوق السوداء بل سيحرص جميع المزارعين على توريد محصولهم من القمح لمطاحن الدولة بعد رفع السعر وجعله سعرًا عادلًا، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد هذا القرار.

"إنقاذ للزراعة والمزارع".. بتلك الجملة أثنى رفعت السقا، أحد كبار المزارعين في كفرالشيخ، على قرار رفع سعر إردب القمح إلى 1250 جنيهًا، واصفًا إياه بالقرار الصائب في الوقت الصعب وأيضًا في الوقت الصحيح والذي من شأنه أن يجعل الغذاء المصري في أمان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيهًا ليصل لـ1250 جنيهًا لسعر إردب القمح.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتيجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.