الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محامية مصرية تشارك فى وضع 4 قوانين بأمريكا

جيهان توماس، محامية
جيهان توماس، محامية مصرية

كشفت جيهان توماس، محامية مصرية ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيرًا فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تفاصيل مشاركتها في وضع 4 قوانين في أمريكا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إنها شاركت فى وضع 4 قوانين بأمريكا، وترافعت فى عدة قضايا مهمة فى الدائرة التاسعة، وهى أكبر دائرة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: "ترافعت فى قضية لسيدة، رفض القاضى قضيتها بحجة أن المدة القانونية انتهت، وحصلت بالنهاية على حكم لصالحها، وخضت عددًا من المعارك القانونية أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة الدستورية، حتى نجحت في وضع 4 قوانين خاصة بالهجرة والجنسية".

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