وكيل «تموين المنوفية»: لدينا 44 معرضا لـ«أهلا رمضان»

كشف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، عن توافر السلع في معارض "أهلا رمضان" في المنوفية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "لدينا 44 معرضا لـ"أهلا رمضان" على مستوى المحافظة ونركز على السلع الاستراتيجية التى تهم كل منزل.

وأشار إلى أنه تم فتح المعارض من أول يناير والتى كان لها مردود على الشارع المصرى، متابعاً:" لدينا جميع السلع بأسعار فى متناول الجميع وأقل من السوق بخصومات من 20% إلى 25 %".

ولفت إلى أنه يأتى إلينا إمداد دائم من الوزارة، ولدينا ما يكفى لأكثر من شهرين.