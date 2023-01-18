نادر سعد: رسائل رئيس الوزراء للمصريين إيجابية على كافة الأصعدة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسائل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للشعب المصري، كانت كلها إيجابية على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه فيما يتعلق بالمزارعين، وسعر توريد القمح، فإن مجلس الوزراء اليوم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإقرار حافز إضافي لتوريد القمح للمزارعين، حيث كان سعر التوريد ألف جنيه من العام الماضي، ليوجه الرئيس السيسي بإضافة حافز إضافي هذا العام، وتقرر إضافة 250 جنيهًا، أي أن سعر توريد إردب القمح من المزارع المصري للحكومة يبلغ 1250 جنيهًا.

وأوضح السفير نادر سعد أن أي زيادة تستطيع الحكومة أن تقرها للمزارع المصري لا تتردد بشأنها، لافتًا إلى أن الأهم أن يستفيد الفلاح المصري، معقبًا: "من الأفضل أن تذهب الزيادة للفلاح المصري، بدلًا من أن تذهب لاستيراد القمح من الخارج".

وأشار إلى أن الموضوع الثاني حيوي جدًا وسيطر على اهتمامات المصريين، خلال الخمسة أشهر الماضية، وهو موضوع السلع المتراكمة في الجمارك، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار في مرحلة ما، لافتًا إلى أن الخبر السعيد الآن هو أن السلع المتراكمة في الموانئ لا تتجاوز قيمة 2,3 مليار دولار.