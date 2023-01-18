الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نادر سعد: رسائل رئيس الوزراء للمصريين إيجابية على كافة الأصعدة

نادر سعد
نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسائل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للشعب المصري، كانت كلها إيجابية على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه فيما يتعلق بالمزارعين، وسعر توريد القمح، فإن مجلس الوزراء اليوم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإقرار حافز إضافي لتوريد القمح للمزارعين، حيث كان سعر التوريد ألف جنيه من العام الماضي، ليوجه الرئيس السيسي بإضافة حافز إضافي هذا العام، وتقرر إضافة 250 جنيهًا، أي أن سعر توريد إردب القمح من المزارع المصري للحكومة يبلغ 1250 جنيهًا. 

وأوضح السفير نادر سعد أن أي زيادة تستطيع الحكومة أن تقرها للمزارع المصري لا تتردد بشأنها، لافتًا إلى أن الأهم أن يستفيد الفلاح المصري، معقبًا: "من الأفضل أن تذهب الزيادة للفلاح المصري، بدلًا من أن تذهب لاستيراد القمح من الخارج".

وأشار إلى أن الموضوع الثاني حيوي جدًا وسيطر على اهتمامات المصريين، خلال الخمسة أشهر الماضية، وهو موضوع السلع المتراكمة في الجمارك، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار في مرحلة ما، لافتًا إلى أن الخبر السعيد الآن هو أن السلع المتراكمة في الموانئ لا تتجاوز قيمة 2,3 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المنيا

بعد تحديد سعر إردب القمح.. أهالى الوادى الجديد لـ«السيسى»: رئيس «الغلابة»

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بأبوصوير بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟