سعر الدولار اليوم الخميس 19 يناير 2023 وأسعار العملات الأجنبية فى البنوك

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عند المستوى السعري الذي سجله الدولار منذ عدة أيام، بعد أن ارتفع لسعر ٣٢ جنيهًا مصريًا بعد قرار البنك المركزي المصري إلى رفع قيمته أمام الجنيه، ثم عاود الانخفاض واستقر عند مستوى ٢٩ جنيهًا.

واستقرت أيضًا أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.5778 جنيه للشراء ، و 29.6جنيه للبيع

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري: 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة: 29.50 جنيه للشراء، و29.63 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 29.60 جنيه للشراء، و29.70 جنيه للبيع.

الدولار في بنك قناة السويس بلغ 29.60 جنيه للشراء، و29.70 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية سجل 29.62 جنيها للشراء، و29.72 جنيه للبيع .

وأرجع الخبراء تراجع سعر الدولار إلى مستوى ٢٩ جنيهًا بفعل الضخ الدولاري في السوق، وسجلت مبالغ التداول في سوق الإنتربنك زيادة تجاوزت الـ20 ضعفًا خلال الأيام الماضية.

وضخ المستثمرون الأجانب 925 مليون دولار وزيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

أسعار العملات الأجنبية

سعر دولار أمريكى 29.5778جنيه للشراء، و29.6978 جنيه للبيع.

سعر اليورو 32.0238 جنيه للشراء، و 32.1597 جنيه للبيع .

سعر جنيــه إسترليـنى 36.5847 جنيه للشراء، و 36.7362 جنيه للبيع .

سعر الدولار الكنـدى 22.1092 جنيه للشراء، و 22.2056 جنيه للبيع .

سعر الكرون الدانمركى 4.3050 جنيه للشراء، و 4.3228 جنيه للبيع .

سعر الكرون النرويجى 3.0045 جنيه للشراء، و 3.0176 جنيه للبيع .

سعر كرون ســويدى 2.8675 جنيه للشراء، و 2.8798 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسرى 32.3466 جنيه للشراء، و 32.4921 جنيه للبيع .

100 ين يابانى 22.9090 جنيه للشراء، و 23.0037 جنيه للبيع .

سعر ريـــال سعـــودى 7.8729 جنيه للشراء، و 7.9070 جنيه للبيع .

سعر دينــار كويتى 96.8460 جنيه للشراء، و 97.2709 جنيه للبيع .

سعر درهم اماراتى 8.0525 جنيه للشراء، و8.0856 جنيه للبيع .

سعر دولار اســـترالى 20.7547 جنيه للشراء، و 20.8419 جنيه للبيع .

سعر دينــار البحــرين 78.4556 جنيه للشراء، و 78.7844 جنيه للبيع .

سعر ريـــال عمـــانى 76.8213 جنيه للشراء، و 77.1411 جنيه للبيع .

سعر ريـــال قطــــرى 8.0637 جنيه للشراء، و 8.1587 جنيه للبيع .