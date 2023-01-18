وزير الأوقاف يصدر قرارًا باختيار 3 نواب لشيخ عموم المقارئ المصرية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا باختيار كل من القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، نوابًا لشيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ محمد حشاد.

وتابع وزير الأوقاف من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه في إطار عمل مجلس إدارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم صدر قرارنا باختيار خيار الخيار، الأول الطبيب أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمود الخشت والقارئ عبدالفتاح الطاروطي نوابًا للشيخ محمد حشاد. أتمنى لجميع قرائنا العظماء كل التوفيق في خدمة كتاب الله عز وجل.