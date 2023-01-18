الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يصدر قرارًا باختيار 3 نواب لشيخ عموم المقارئ المصرية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا باختيار كل من القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، نوابًا لشيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ محمد حشاد.

وتابع وزير الأوقاف من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه في إطار عمل مجلس إدارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم صدر قرارنا باختيار خيار الخيار، الأول الطبيب أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمود الخشت والقارئ عبدالفتاح الطاروطي نوابًا للشيخ محمد حشاد. أتمنى لجميع قرائنا العظماء كل التوفيق في خدمة كتاب الله عز وجل.

وزير الأوقاف يصدر قرار اختيار 3نواب شيخ عموم المقارىء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المنيا

بعد تحديد سعر إردب القمح.. أهالى الوادى الجديد لـ«السيسى»: رئيس «الغلابة»

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بأبوصوير بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟