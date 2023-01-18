أحمد ناجى: مصر لها دور مهم فيما تحقق من توحيد الخطاب العربى

علق أحمد ناجى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على القمة المصرية الخليجية التي عقدت اليوم في الإمارات بحضور الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر لها دور كبير فيما تحقق من توحيد الخطاب العربى، ولديها مهمة كبيرة فى ظل ظرف شديد الخطورة يهدد العالم، وأنه فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية لا يجب أن نغض الطرف عن القضية الفلسطينية.

وأكد على أهمية التواجد المصرى الخليجى تجاه دول الخليج، وأنه لا بد أن ندعمه بقوة لتنقية الأجواء العربية فى مرحلة صعبة وبها مطبات متعددة.

ولفت إلى تغيير أسعار الطاقة والنفط وأهمية دول الخليج العربى فى هذه القضية، والتهديدات المباشرة سواء لدول فى الخليج العربى أو المشرق العربى، موضحًا أن الدولة تتابع ذلك وتتفهم المسببات.

وشدد على أن ما تم من تصعيد من الجانب الإسرائيلى فى القدس أمر فى منتهى الخطورة، موضحًا أن الأردن تحتل دورًا تاريخيًا بشأن المقدسات العربية.

وأشار إلى خطوات الدور العربى تجاه القضية الفلسطينية والذى باتت واضحة وأكثر حدة فى التعامل مع الأطراف الدولية أو الطرف الإسرائيلى، موضحًا أنه عندما نرى تزايد التهديدات فى الداخل الفلسطينى نصل لمرحلة من الخطورة تتطلب الدولة المصرية المعنية بالأمر والتى اهتمت بهذه القضية أن تتدخل بقوة وبتوقيت مبكر.