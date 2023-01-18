طلاب العلم يتوافدون على البيت المحمدي للمشاركة فى الملتقى الصوفى

توافد منذ قليل عدد من الباحثين وطلاب العلم لحضور المجلس الحديثي، لإقراء وإجازة كتاب (الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية) للإمام أبى نُعيم الأصفهاني الذي ينظمه البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بمقره بالمقطم.

وذلك بحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، والدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث وعلومه بكلية دار العلوم والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وفضيلة الشيخ على صالح، ولفيف من العلماء.

ويتبع المجلس الحديثي ملتقىً صوفيًا بعنوان:(الطريقة المحمدية: دعوةً وأصولًا ومنهجًا) وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لانتقال فضيلة الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم مجدد التصوف في العصر الحديث، مؤسس مجلة المسلم الذي كتبت عنه عدة رسائل علمية ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية.

فى سياق متصل، أعلن البيت المحمدى لدراسات التصوف وعلوم التراث، اليوم الأربعاء، بعد صلاة المغرب بمقره في المقطم، تنظيم مجلسًا حديثيًا لإقراء وإجازة كتاب (الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية) للإمام أبى نُعيم الأصفهاني، وملتقىً صوفيًا بعنوان (الطريقة المحمدية :دعوةً وأصولًا ومنهجًا)، احتفالًا بالذكرى الـ 25 لانتقال الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم.

يذكر أن الشيخ محمد زكي، من مجددي التصوف في العصر الحديث وله العديد من المؤلفات منها أبجدية التصوف، وكان مؤسسًا لمجلة المسلم و كتبت عنه أكثر من عشر رسائل علمية ماجستير ودكتوراه بجامعات الأزهر و المنوفية منها، رسالة دكتوراه بعنوان “جهود الشيخ محمد زكي إبراهيم في الدعوة إلى الله تعالى” و رسالة ماجستير بعنوان “اتجاهات الإصلاح والتجديد الصوفي عند الإمام الطوسي ومحمد زكي إبراهيم” ورسالة ماجستير بعنوان “مجلة المسلم ودورها في الدعوة إلى الله تعالى”.