السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

لماذا تسمى الكنيسة عيد الغطاس بيوم الظهور الإلهي؟

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس المجيد.

ويلقب عيد الغطاس في الكنيسة أيضا بعيد الظهور الإلهي، وقال أندرو محسن، الباحث الإكليريكي، إن السبب في هذا اللقب أن الكنيسة تؤمن أنه في عيد الغطاس تم استعلان الجوهر الإلهي بأكمله، فبحسب الإيمان المسيحي السيد المسيح هو أقنوم الكلمة الذي أخذ جسد ليشبه البشر ويفيدهم، وصوت اقنوم الأب كان ظاهرا من السماء حينما استمع الجميع له قَائِلًا: «هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ»." (مت 3: 17)، بينما راى الجميع اقنوم الروح القدس متجليا على راس السيد المسيح في هيئة حمامة.

وقال المطران الراحل الأنبا بيشوي، في كتاب المسيح مشتهى الأجيال: منظور أرثوذكسي (مع حياة وخدمة يسوع) إنه تم تسمية عيد الغطاس بعيد الظهور الإلهي لأنه سمع صوت الآب من السماوات المفتوحة، والابن المتجسد صاعد من مياه الأردن، والروح القدس آتيًا ومستقرًا عليه مثل حمامة. لهذا تسمي الكنيسة هذا اليوم "يوم الظهور الإلهي"، وقد ظهر الروح القدس مرة أخرى في يوم الخمسين على هيئة ألسنة منقسمة كأنها من نار، مقترنًا بصوت كما من هبوب ريح عاصف وملأ كل البيت حيث كان التلاميذ مجتمعين.

وتابع: كان منظر الألسنة التي تشبه منظر النار إشارة إلى عمل الروح القدس في التطهير وفي محبة الله. وصار منظر كل واحد من التلاميذ كأنه مصباح أو شمعة متقدة بالنار لتنير للعالم من فوق المنارة.

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