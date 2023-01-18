مشروع قرار أوروبى لمعاقبة خامنئى وإدراج الحرس على قائمة الإرهاب

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن مشروع قرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قوائم العقوبات.

ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، فقد يطالب مشروع قرار للبرلمان الأوروبي بإدراج جميع نواب البرلمان الإيراني على قوائم العقوبات، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني والباسيج على قوائم الإرهاب.



بريطانيا: ننظر مع الحلفاء العقوبات ضد إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الإثنين، ننظر مع الحلفاء في المزيد من الخطوات لمواجهة إيران، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني قتل أكثر من 500 شخص خلال الاحتجاجات المتنامية في البلاد خلال هذه الفترة.

كما أشار وزير خارجية بريطانيا لإيران، إلى أن المحاسبة ستتم، لافتًا إلى أن إعدام علي رضا أكبري حامل الجنسيتين البريطانية الإيرانية، عمل جبان ومشين من النظام الإيراني.

وتابع أن النظام الإيراني استدرج علي رضا أكبري إلى طهران ثم عذبه وأعدمه، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

انسحاب السفير البريطاني من إيران



وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في وقت سابق عن أن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتًا في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وأضاف كليفرلي أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وتابع وزير الخارجية البريطانى "من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم، سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما هي الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها اليوم"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

بريطانيا حول إعدام إيران لـ«أكبري»: مروع ولن يمر دون حساب

وفى وقت سابق، استنكرت بريطانيا، إعدام إيران للمسئول السابق بوزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنها لن تمر بلا رد.

فيما وصف رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك إعدام أكبري بـ"المروع".

وأكد سوناك أنه عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه، وفقًا لوكالة فرانس برس.