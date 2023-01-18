أستاذ تمويل يوضح تأثير الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار بالموانئ

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار من 14 يناير حتى 17 يناير 2023.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامي إنجي طاهر، إنه بعدما أعطى البنك المركزي مرونة أكثر لسعر الصرف، وهو ما انعكس إيجابيا على تدفق النقد الأجنبي، لافتا إلى أنه يوجد أرقام تعكس التدفق من الخارج تجاوزت الـ 70 مليون دولار.

وأوضح أنه يوجد تدفقات بدأت تدخل للأطر الرسمية للقطاع المصرفي بعد أن كان يتم تداولها في الأطر غير الرسمية، لافتا إلى أن هذا يعني أن سعر الصرف الحالي قد يكون معبر عن الواقع وليس هناك أي دعم للعملة الوطنية.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك رغبة في الحصول على الطروحات الجديدة التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر بعائد مرتفع يصل إلى 25%، وبالتالي هم يكسبون أمران، الأول أنهم سيحققون مكاسب رأسمالية، والأمر الثاني أنهم يستفيدون بسعر الفائدة، حيث أن سعر الفائدة على الدولار تبلغ 5%، بينما تبلغ سعر الفائدة على الجنيه 25% أي زيادة 20%.