الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اتحاد الصناعات: الحكومة نجحت في حل أزمة البضائع العالقة بالموانئ

الموانئ
الموانئ

علق الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع  عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بشأن الإفراجات الأخيرة عن البضائع العالقة من الموانئ المصرية.

وأشاد بجهود الحكومة في حل أزمة الإفراجات عن البضائع، مؤكدًا أنها استطاعت حل أزمة جميع البضائع العالقة، خلال الفترة الماضية، كما سيتم حل أزمة البضائع المتبقية الفترة المقبلة.

وأضاف أن العالم يشهد نقصًا شديدًا في سلاسل الإمداد والطاقة، مشيدًا بتوجه الدولة بشأن التنسيق بين الوزارات بخصوص مبادرة الأراضي الصناعية؛ حيث حددت سقفًا للإقراض، والتوسع الأفقي لزيادة إيرادات الدولة من الرسوم والفوائد.

وأوضح أنه لا توجد دولة حول العالم توفر احتياجاتها بإنتاج مكتمل دون الحاجة لاستيراد بعض المدخلات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة في الصناعة؛ التي تُعتبر قاطرة تقدم الدول.

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