الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قد تواجه مصر أحدهما..

تعادل مثير بين البرازيل والبرتغال فى مونديال اليد.. وخسارة سعودية فى كأس الرئيس

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد

انطلقت عصر اليوم منافسات دور المجموعات الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد.

وشهدت أولى مباريات المجموعة الثانية إثارة كبيرة للغاية بين منتخبي البرتغال والبرازيل انتهت بالتعادل 28/28.

أنهت البرتغال الشوط الأول متقدمة بنتيجة 12/11 قبل أن ينتهي زمن الشوط الثاني بنفس فارق الهدف لبرازيل أوربا بنتيجة 28/27.

وأثناء احتفالات لاعبي البرتغال بتحقيق الفوز عاد حكام المباراة لتقنية الفيديو ليقرروا طرد أحد لاعبي البرتغال واحتساب رمية جزائية لمصلحة السامبا.

وتقدم لاعب البرازيل جوستافو رودريجيز لتصويب الرمية الجزائية لينجح في إدراك التعادل لبلاده وتنتقل الاحتفالات لراقصي السامبا.

ورفع كل من المنتخبين رصيده لثلاث نقاط احتلا بها المركز الثاني مناصفة خلف السويد المتصدر مع تفوق البرتغال بفارق الأهداف انتظارا لبقية نتائج المجموعة.

ومن المقرر أن تواجه مصر وصيف هذه المجموعة في ربع النهائي حال إنهاء منافسات هذا الدور في صدارة مجموعتها فيما تلعب مع المتصدر في حالة التأهل كثاني المجموعة.

وفي المجموعة الأولى اكتسح منتخب سلوفينيا منافسه إيران بنتيجة 38/21 في مباراة من جانب واحد.

انتهى الشوط الأول 20/9 لصالح سلوفينيا قبل أن تواصل تفوقها في الشوط الثاني لتنهي المباراة 38/21 وبفارق 17 هدف.

رفعت سلوفينيا رصيدها لأربعة نقاط تساوت بها مؤقتا مع كل من فرنسا وإسبانيا قبل خوض مباراتيهما أمام كل من منتنيجرو وبولاندا.

ومن ناحية أخرى تغلبت تشيلي على السعودية بنتيجة 26/23 ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرئيس.
وحصلت شيلي على أول نقطتين لها بالمجموعة فيما ظل الأخضر السعودي بلا نقاط.

منتخب البرازيل منتخب السعودية مونديال اليد 2023 كأس العالم لكرة اليد

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