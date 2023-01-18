الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نقيب الفلاحين يوضح مراحل زيادة سعر إردب القمح بعد توجيهات الرئيس السيسى

حسين عبدالرحمن
حسين عبدالرحمن

أوضح حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، مراحل زيادة أسعار أردب القمح، قائلاً: "إن هناك فرحة عارمة لمزارعي القمح بعد الزيادة المتوقعة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان ينتظر كل مزارعي القمح الهدية في بداية عام 2023". 

وأضاف حسين عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن زيادة 250 جنيها للإردب، يعني أن الطن سيشمل زيادة بـ 1625 جنيه، وبالتالي فإن فدان القمح هذا العام سيكون فيه زيادة تبلغ 5 آلاف جنيه عن العام الماضي. 

وأشار إلى أن سعر إردب القمح العام الماضي كان بـ 820 جنيها، لافتا إلى أن الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي قامت بتسعير القمح هذا العام قبل زراعته بـ 1000 جنيه، بزيادة كبيرة عن العام الماضي وهو ما أدخل الفرحة والسرور على قلب المزارعين، وزرعوا مساحات لأول مرة في مصر حيث قاموا بزراعة 3 ملايين و650 ألف فدان، ومع زيادة الأسعار العالمية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة ثانية بالتابعة وزيادة الأسعار، ليصل سعر الأردب إلى 1250 جنيها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

خبير موارد: المشروع القومى لتأهيل الترع يمنع التعديات ويزيد من جودة المياه

«مترو الأنفاق» يكشف حقيقة تنظيم رحلة للقدس وزيارة تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟