نقيب الفلاحين يوضح مراحل زيادة سعر إردب القمح بعد توجيهات الرئيس السيسى

أوضح حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، مراحل زيادة أسعار أردب القمح، قائلاً: "إن هناك فرحة عارمة لمزارعي القمح بعد الزيادة المتوقعة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان ينتظر كل مزارعي القمح الهدية في بداية عام 2023".

وأضاف حسين عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن زيادة 250 جنيها للإردب، يعني أن الطن سيشمل زيادة بـ 1625 جنيه، وبالتالي فإن فدان القمح هذا العام سيكون فيه زيادة تبلغ 5 آلاف جنيه عن العام الماضي.

وأشار إلى أن سعر إردب القمح العام الماضي كان بـ 820 جنيها، لافتا إلى أن الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي قامت بتسعير القمح هذا العام قبل زراعته بـ 1000 جنيه، بزيادة كبيرة عن العام الماضي وهو ما أدخل الفرحة والسرور على قلب المزارعين، وزرعوا مساحات لأول مرة في مصر حيث قاموا بزراعة 3 ملايين و650 ألف فدان، ومع زيادة الأسعار العالمية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة ثانية بالتابعة وزيادة الأسعار، ليصل سعر الأردب إلى 1250 جنيها.