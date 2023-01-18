قبل الاحتفال به.. تعرف على احتفالات عيد الغطاس في العالم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس المجيد، ويحتفل الأقباط بعدد من الاحتفالات الخاصة بهم، ويرصد "الدستور" احتفالات عيد الغطاس في العالم، في سياق السطور التالية.

في روسيا، يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالغطس في مياه كهف كونجور الجليدي، والتي عادة ما تكون متجمدة.

وفي إثيوبيا يحتفل المسيحيون 3 أيام، وسط تظاهرة دينية كبرى، حيث يتوافد أتباع الديانات المسيحية المختلفة إلى الكنائس، للمشاركة في مراسم احتفالية "إخراج التوابيت" إلى ساحة "جان ميدي" وسط العاصمة، تخللتها ترانيم دينية، وتزين شوارع العاصمة بالعلم الإثيوبي، وقصاصات من القماش بألوان العلم نفسه.

أصول عيد الغطاس

نشأ عيد الغطاس في الشرق في المسيحية الشرقية، حيث يؤكد عيد الغطاس على معمودية يسوع على يد يوحنا، حيث يظهر المسيح نفسه للعالم باعتباره ابن الله.

في عيد الغطاس تحيي بعض الطوائف ذكرى معجزة يسوع الأولى بتحويل الماء إلى خمر في حفل الزفاف في قانا، مما يدل على ظهور ألوهية المسيح وقوته الإلهية أيضًا، حيث يعلن عيد الغطاس للعالم ولادة طفل، ينمو هذا الرضيع إلى سن الرشد ويموت مثل الحمل القرباني.

هناك العديد من الاحتفالات بعيد الغطاس مثل "بركة الماء" و"الغوص من أجل الصليب"، وهي عبارة عن تقاليد قديمة في مجتمعات الروم الأرثوذكس.

يستعد ملايين المواطنين المسيحيين في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس خلال شهر يناير الجارى، وإرسال التهاني لبعضهم البعض، وأيضا تناول القصب لتقوية العصب، واليوسفي والقلقاس، كرمز للمعمودية، وتلاوة الصلوات التي ترتبط بعيد الغطاس سنوياً.

كما يرتبط الاحتفال بعيد الغطاس في شهر يناير بعدة طقوس دينية معتادة فى الكنيسة، من جميع الكبار والأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.

اليوم في أوروبا تكون احتفالات عيد الغطاس في بعض الأحيان بنفس أهمية عيد الميلاد، حيث يتبادل المحتفلون الهدايا في عيد الغطاس بدلاً من عيد الميلاد أو في كلا الإجازات.