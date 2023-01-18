بعد قرار ارتفاع أسعار توريد القمح.. مزارعو الفيوم: «خطوة مهمة»

أعرب مزارعو محافظة الفيوم عن مدى فرحتهم بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد أسعار القمح.

وقال محمد عبد الجليل، أحد المزارعين بقرية الرواشدية بمحافظة الفيوم: «قرار مجلس الوزراء بشأن ارتفاع أسعار توريد القمح «أثلج صدورنا» وعمت الفرحة بيننا كفلاحين لدينا أراضي وبحاجة للتشجيع».

وأضاف عبد الجليل لـ الدستور: «الكثير من الفلاحين يقومون بزراعة العديد من المحاصيل مثل البرسيم والبصل وغيرها، وكل منطقة تختلف عن الأخرى في الزراعة، فأنا كفلاح لما السعر زاد ممكن استغني وازرع قمح، وبكل عزيمة، وأقوم بتوريده، حيث أنه سلعة اقتصادية وغذائية».

وتابع: «يوجد ملحوظة صغيرة وهي عملية إقحاف البنك وطلب كميات معينة، وهذا غير ممكن حيث أنه يوجد أرض زراعية انتاج القمح فيها عالي وارض أخرى الإنتاجية قليلة، الفدان ممكن مينتجش الكمية المطلوبة، وإنما هي خطوة مهمة هتؤدى إلى احتكار للسوق السوداء، وجشع التجار، بيشجع الفلاح أنه يزرع ويبقي عندة رغبة يزرع، بجانب إلى أن أموالنا وتعبنا مضمونة وفي الأمان مع البنك».

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.