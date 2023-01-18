بعد تعرض الكثير من النساء له.. مخاطر سقوط الرحم وكيفية تجنب الإصابة به

تعاني بعض النساء من أعراض سقوط الرحم، وهو أمر خطير بالنسبة لهن، فهو يؤثر على صحتها بشكل كبير ويمثل خطرًا كبيرًا عليها.

تستعرض "الدستور" في السطور القادمة تفاصيل حول هذا المرض، وكيف تتجنب النساء التعرض له.

ما السن الذي تتعرض له هذه النساء بهذا العرض؟

يكشف الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني، الذي كشف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" العمر الذي يحدث فيه سقوط الرحم، حيث يوضح أنه غير معروف بدقة، ولكنه يحدث بعد إجهاد الرحم، وضعف أربطته، خاصة في عمر الخمسين والستين، مع وقت انقطاع الطمث.

ما هي أسباب سقوط الرحم؟

تتعرض المرأة لسقوط الرحم مع التقدم في السن، وفي حالة وجود ضعف كبير في والعضلات التي تمسك الرحم والمهبل، ويضيف الشنوفي، أن النساء اللاتي ولدن ولادة طبيعية كثير أكثر ما يتعرضن للإصابة بسقوط الرحم، خاصة لو الولادات كانت قريبة من بعضها وكان هناك "حزق" كبير أثناء الولادة، أو الجنين حجمه كبيرة، وأيضا ارتفاع الضغط بداخل البطن مثل أمراض الصدر التي تؤدي للكحة المستمرة، مما يضغط على الأربطة.

من جانبه، يوضح الدكتور محمد أحمد بهاء، دكتور مساعد النساء والتوليد بطب القصر العيني، أن الولادة الطبيعية المتكررة الخطر تكون فوق الخمس مرات، مما يعرض النساء بشكل كبير لسقوط الرحم.

وأعراض سقوط الرحم أنه يؤدي إلى وجود صعوبة في التبول ومشاكل في الحياة الزوجية وإحساس دائم بالألم، مع أي مجهود أو مشي أو رياضة.

ما علاقة سقوط الرحم بالإمساك وزيادة والوزن؟

السمنة من الأسباب المؤدية لسقوط الرحم، وأيضًا الإمساك المزمن، لأن ضغط الحجم الزائد على الأربطة تسقط الرحم، ويؤكد أستاذ النساء، أن "الحزق" أيضا في حالة الإمساك المزمن تؤدي أيضًا لسقوط الرحم، بسبب الضغط على الأربطة مما يحركها من مكانها فيسقط الرحم.

ما مخاطر سقوط الرحم على صحة المرأة؟

من مخاطر عرض سقوط الرحم على صحة المرأة، أن هذه الأنسجة عندما تسقط فالدم الذي يصل إليها يبدأ يقل، وتتعرض للالتهابات والبكتيريا بطريقة متكررة، بسبب حدوث القرح، فضلًا عن عمل الاحتقان في منطقة الحوض، كما أن سقوط الرحم حسبما أوضح الدكتور حسام الشنوفي، يؤثر على الجهاز البولي مما يزيد ركود البول في المثانة، مما يجعل هناك التهابات في المثانة بشكل متكرر وقد يتطور هذا الالتهاب فيصل إلى التهاب في الكليتين، بجانب المشاكل في العلاقة الزوجية فيكون هناك آلام للمرأة وعدم رضا من قبل الزوج.

ويضيف الدكتور بهاء، أن ضمن مخاطر سقوط الرحم، أنه يحدث التهابات في الرحم نفسه لأنه يخرج من مكانه الطبيعي، ويسبب تأخر في الإنجاب، والتهابات القولون وألم في الحوض بشكل مستمر.

كيف تتجنب المرأة سقوط الرحم؟

ينصح أستاذ النساء والتوليد، المرأة بعدة نصائح تقيها من الإصابة بسقوط الرحم، وهي الترشيد في الولادة، وتنظيم النسل، وأن تكون الولادة في أماكن ذات ثقة حتى يرشدونها كيف تلد بشكل صحيح حتى لا تجرح الأربطة المثبتة للأعضاء، بجانب عمل تمرينات بعد الولادة، فالرياضة تقوي عضلات الحوض، "المشي أشهرها" بجانب الحفاظ على الوزن، وتجنب المشاكل التنفسية والكحة والإمساك المزمن.

وينصح الدكتور بهاء أيضًا المرأة أنه يجب عليها أخذ علاج لأي أورام ليفية موجودة سواء علاج جراحي أو دوائي، بجانب أنها لو كان عندها أول درجة من درجات سقوط الرحم أن تستشير الطبيب لتركب ما يسمى بـ"pessary" وهو يساعد على عدم زيادة معدلات سقوط الرحم، بحيث تحتفظ بسقوط الرحم في درجاته الأولية.

علاج سقوط الرحم

لا علاج لسقوط الرحم، بالأدوية، فعلاجه حسب الدكتور حسام هو علاج جراحي فقط، وعندما يخبر الطبيب المرأة بأنها تعرضت لسقوط الرحم ولابد من إجراء جراحي، فعليها الذهاب على الفور للتدخل الجراحي حتى لا تتأثر صحتها، حيث الأدوية تستخدم فقط لتحضير المريضة إلى العملية.