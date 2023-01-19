نصائح للحفاظ على الشعر المصبوغ من التلف

هناك بعض النصائح التي يجب الحرص على معرفتها بعد صبغ الشعر، حيث إن الشعر الملون يحتاج إلى بعض العناية الإضافية.

وللحافظ على لون الشعرك بعد الصبغ، قدم موقع هناك "loreal-paris10" مجموعة من النصائح:

1. اغسل شعرك بشكل أقل

كلما زاد غسل شعرك، كلما اختفى اللون الذي قمت بصبغه في الشعر، لذلك تجنب الغسل المتكرر، فأغسله مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

2. انتقل مباشرة إلى البلسم

لو كان غسل شعرك يوميا ضرورة، فتخطى الشامبو واغسله بالبلسم، وستضيف نعومة ولمعانًا وتغذية وعناية لشعرك، وكل ذلك دون غسل شعرك المصبوغ.

3. اختر الشامبو المناسب

هناك سبب لاختراع الشامبو الواقي للألوان، حيث لإن تركيبات الشامبو المخصصة للشعر المصبوغ، تعمل في الواقع على حماية لون شعرك، مما يساعد على الحفاظ على لون الشعر ويبدو جميلًا وحيويًا، فاختاري شامبو "منخفض الكبريتات" لأنه سيعمل على إزالة لون أقل من شعرك.

4. استخدم مرطبات الشعر

عندما نقوم بتلوين شعرنا، لذلك قم بوضع الزيوت والكريمات المرطبة والعناصر المرطبة وذلك لتحافظ على لون شعرك لأطول فترة.

5. الحماية من الحرارة

تعمل المكونات الموجودة في بخاخات الحماية من الحرارة على تقليل الضرر الناتج عن الحرارة، لكن على الأرجح هي لا تعزل شعرك عن معظم التلف، لذلك لا تزال بحاجة إلى تقليل تعرض شعرك للتصفيف بالحرارة.

6. خصص وقتًا لوضع ماسكات الشعر

يمكن أن تضيف 5-10 دقائق فقط من القناع مرتين في الأسبوع جرعة فائقة من التغذية العلاجية التي تساعد على إصلاح الضرر وزيادة اللمعان لشعرك، وبطبيعة الحال، الحفاظ على هذا اللون أقوى لفترة أطول.

7. البعد عن تجفيف الشعر بالحرارة

التعرض للحرارة من مجففات الشعر ومكواة الفرد قد لا تضر بالشعر فحسب، بل إنها تضغط أيضًا على المزيد من فقدان الرطوبة وتهدد هذا اللون المشع، لذا ضع زيت الشعر إلفيف لترطيب الشعر لتغذيته وإضفاء اللمعان، فذلك يساعد في الحفاظ على لونك من مخاطر مجفف الشعر.

8. السباحة بذكاء

تجنب تعرض شعرك للماء في حمام السباحة، حيث إن الكلور لا يغير لون شعرك فقط، ولكن يمكنه أيضًا أن يخرج بسرعة من شعرك، لذلك إذا كنت متجهاً إلى المسبح، فقم بإعداد شعرك وحالته مسبقًا، فضع طبقة من البلسم على شعرك ولفها في كعكة لتشكيل حاجز وقائي ضد التلف الكيميائي.

9. تناول الأكل الصحي

الحالة الصحيحة - مثل الجمال - تبدأ من الداخل، لذا غذي شعرك من الداخل إلى الخارج، حيث إن النظام الغذائي الغني بالأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل سوف يغذي شعرك بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يجعله لامعًا وقويًا، وأضف بعض الجوز واحصلي على جرعة من فيتامين E للمساعدة في مقاومة الشعر الجاف والمتقصف بعد صبغه.