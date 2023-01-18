البنك المركزى: زيادة كبيرة فى حصيلة البنوك من النقد الأجنبى

عرضت فضائية "Extra news" تقريرًا عن زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن السوق المصرفية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق ١١ يناير ۲۰۲۳، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو ٣٢ جنيهًا قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل ٢٩,٦١ جنيه.

ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ٩٢٥ مليون دولار أمريكي.