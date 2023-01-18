الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيهاب عوض رئيسًا لوحدة الذكاء الاصطناعي واستخدامات ميتافيرس بقطاع أخبار المتحدة

إيهاب عوض
إيهاب عوض

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تولي الدكتور إيهاب عبد الله عوض رئاسة وحدة الذكاء الاصطناعي واستخدامات ميتافيرس بقطاع الأخبار.

وفي سياق متصل، نستعرض في السطور الآتية أبرز المعلومات عن الدكتور إيهاب عبدالله عوض:

- بكالوريوس إعلام وماجستير في الدبلوماسية العامة - كلية الإعلام جامعة القاهرة.
- دكتوراه في الاتصال السياسي – جامعة إنتيجوا.
- ساهم في تأسيس عدد من القنوات والمواقع العربية . 
- كما عمل باحث وصحفي رقمي بقناة العربية الإخبارية منذ ٢٠١٤.
- فى ديسمبر 2021 إلتحق بقناة إكسترا نيوز

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