سقوط 3 طن جبس من سيارة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

شهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي سقوط 3 طن من الجبس من سيارة.

تلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ بلاغًا يفيد بسقوط 3 أطنان من الجبس على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي" أمام قرية القرين الجديدة دائرة قرية القصاصين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

فيما تم التواصل على الفور مع الوحدات المحلية الواقعة بالقرب من مكان الحادث لرفع أثارة وفتح الطريق أمام حركة السيارات.