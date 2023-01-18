الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش طلبات ومشكلات أصحاب الورش بمجمع الورش الحرفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة طلبات ومشكلات أصحاب الورش الحرفية المستفيدين من مشروع مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ للتيسير عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم لدفع عجلة العمل بمجمع الورش الحرفية.

جاء ذلك بحضور المستشار القانوني للمحافظة، معاون الوزير المحافظ للمتابعة، ومدير عام مديرية الإسكان، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، ومدير مشروع الورش الحرفية ومجلس إدارة مجمع الورش الحرفية، وعدد من ممثلي أصحاب الورش الحرفية.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة ملحقات العقود، وأن يفيد كل ملحق بسداد أقساط مقدم الورشة المقدر ب 15% للحصول على العقد، ونسبة السداد التي سيتم الاتفاق عليها مع المتعاقد.

أما بخصوص المنشآت التي قام أصحاب الورش ببنائها "السندرات"، تم الاتفاق على تشكيل لجنة هندسية، برئاسة مهندس استشاري لبحث السندرات التي تم إنشاؤها وبيان حالتها، إذا كانت تقتضي حلول إنشائية، لضمان السلامة الإنشائية والحفاظ على أرواح العاملين بالورشة، وفي حالة الرغبة في إنشاء سندرة جديدة سواء سندرة خرسانية أو معدنية، يجب التزام صاحب الورشة بالنموذج الموحد الذي تم تصميمه طبقًا للمواصفات الفنية والاشتراطات البنائية من قبل مديرية الإسكان بالمحافظة. 
  
وفيما يخص حق الانتفاع، قد تم الاتفاق أن يكون إعادة تقدير حق الانتفاع كل 9 سنوات بدلًا من 3 سنوات، مع احتساب فائدة الزيادة السنوية لحق انتفاع الورشة بما يتناسب مع مطالب أصحاب الورش والظروف الاقتصادية الحالية.

أما بخصوص مد مدة التجهيزات الخاصة بالورش الحرفية، فقد تم الاتفاق على العرض على اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمد فترة السماح من 6 أشهر إلى عام لإنهاء التجهيزات.

ومن جانبه، أكد "عصام" على دراسة كافة طلبات ومشكلات أصحاب الورش من الناحية المالية والقانونية، بما يساعدهم في نجاح مشروعاتهم و يتفق مع أحكام القانون.

ويتكون المشروع من 58 عنبرًا، يضم 463 ورشة، تتراوح مساحة الورشة ما بين 36 م٢ و191 م٢، ويصل إجمالي مساحات الورش مجمعة لنحو 32 ألف م٢، ويضم ورش رخام وبلاط، وسمكرة ودوكو، ونجارة، وورش معادن، كما يضم مشروع المجمع الحرفي إلى جانب الورش 55 محلًا تجاريًا و6 كافتيريات، وعددًا من المباني الإدارية والخدمية من بينها وحدة مطافي ونقطة شرطة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

عدد الأفراد المسموح بها في بطاقة التموين 2023

«إيد واحدة».. الداخلية تنشر أغنية جديدة احتفالًا بعيد الشرطة 71

تقارير دولية ترصد آراء المسئولين حول السياسة النقدية العالمية خلال أسبوع

«داخل شقة».. تحقيقات موسعة مع سيدة المشغولات الذهبية بالجمالية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

خبير زراعي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لـ4 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى