حزب المؤتمر يشيد بإعلان الحكومة زيادة سعر توريد القمح

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه مزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين وإعلان الحكومة عن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين وتوفير كمية أكبر من القمح وهو ما سيكون لها مردود اقتصادي جيد خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها العالم .

وأوضح الحزب في بيان له اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يقوم بجهود من أجل الاطمئنان دائمًا، على ملف الأمن الغذائي المصري، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز يدعم أهالينا من الفلاحين المصريين.



وثمن الحزب ،جهود الرئيس السيسي لدعم الفلاح المصري، مؤكدًا أن تلك الجهود أتت ثمارها إذ أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذي حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجزيًا، مؤكدًا أن توريد القمح، خلال 2023، بالسعر العالمي يدعم الفلاح، حيث أن هذه الخطوة ستشجع المزارعين.

في سياق أخر، ثمن الدكتور جمال أبو الفتوح ،أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا، موضحًا أن القرار يصب في صالح الفلاح المصرى.

أضاف أبو الفتوح أن الرئيس السيسي يضع تطوير قطاع الزراعة كواحد من أهم الملفات على مائدة الدولة خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم قطاع الزراعة في مصر.

ولفت أبو الفتوح إلى أن الرئيس تدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى مصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.