الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إصابة لاعب منتخب مصر بـ كورونا قبل مواجهة بلجيكا بمونديال اليد

منتخب اليد
منتخب اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، في بيان رسمي، عن تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في بولندا والسويد، وتستمر منافساتها حتى 29 من الشهر الجاري.

وأكد الاتحاد الدولي أن الإصابتين تعودان للاعبين أحدهما في صفوف منتخب مصر وآخر في بلجيكا قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين مساء غد في منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم.

وأوضح أنه قد سحب 1086 عينة من جميع أفراد البعثات المشاركة منذ بداية البطولة وحتى نهاية الدور التمهيدي وأسفرت النتائج عن 1084 سلبية وعينتين إيجابيتين فقط بين لاعبي مصر وبلجيكا.

وشدد الاتحاد الدولي على أطباء كل منتخب ضرورة توخي الحذر في الأمور التي تخص سلامة اللاعبين وعدم إشراك أي لاعب في التدريبات أو المباريات إلا بعد التأكد من سلامته الكاملة.

كان منتخب مصر قد نجح في التأهل لمنافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم بعد تصدر مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة.

وتنافس مصر في الدور الرئيسي إلى جانب منتخبات الدنمارك وكرواتيا وأمريكا والبحرين وبلجيكا حيث يبدأ الفراعنة منافسات هذا الدور بمواجهة بلجيكا مساء الغد.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات الدور الرئيسي لربع نهائي البطولة.

وفي حال تصدر المجموعة تلعب مصر أمام وصيف المجموعة الثانية من مجموعات الدور الرئيسي بينما تخوض مواجهة صعبة أمام متصدر نفس المجموعة في حال التأهل كثاني المجموعة.


الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد تأهل بالعلامة الكاملة إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم بعد الفوز بالثلاث مباريات الأولى في دور المجموعات، وسيتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي رفقة منتخبات (الدنمارك - كرواتيا -البحرين -بلجيكا- الولايات المتحدة الأمريكية).

 


 

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