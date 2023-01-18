الأربعاء 18 يناير 2023
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اقتصاد

خبير زراعي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لـ4 أشهر

دكتور محمد يوسف
دكتور محمد يوسف

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة البيولوجية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، مستشار الزراعة الحيوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل استيراد المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

وأوضح “يوسف” في تصريحات خاصةً لـ "الدستور"، أن القيادة السياسية تقدم دعما كبيرًا للفلاح، حيث تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات ودعم فنى متخصص من وزارة الزراعة بهدف تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح.

وتابع: أصدرت القيادة السياسية مؤخرًا، قرارًا برفع سعر توريد أردب  القمح ليصل إلى 1250 جنيه بدلًا من 1000 جنيه،  الأمر الذي أسعد الفلاح ويجعل هناك اهتمام كبير من المزارع بزيادة الرقعة المنزرعة بالقمح خلال الفترة المقبلة بسبب رفع سعر توريد أردب القمح.

وأضاف “يوسف” أن حجم انتاج مصر من القمح يتراوح بين 8 و9 مليون طن قمح، هي حصاد مساحة 3.8 مليون فدان.

وقال الخبير الزراعي، إن مصر تستهلك  18 مليون طن قمح سنويا، وتستورد 10 مليون طن بتلكفة 4 مليار دولار.

وأشار “يوسف” إلى أن متوسط استهلاك الفرد من القمح 180 كيلو سنويا فى حين يستهلك الفرد بأغلب دول العالم 72 كيلو سنويًا، مُشيرًا إلى أنه قريبًا، سيبدأ حصاد موسم القمح الجديد لمساحة 3.8 مليون فدان.

وتابع: “يوجد مخزون استراتيجي يكفى لـ4 أشهر”.

وعدد مراحل الفقد بمحصول القمح، ومنها الفقد في الحقل  الناتج عن الحشرات والأمراض والحشائش   بما يوازي36.7٪ في القمح، 34.4٪ في الذرة الشامية، 32.5٪ في الذرة الرفيعة، 26.8٪ في الأرز و24.4٪ في الشعير واضاف أن الفقد فيالحصاد والدراس يتراوح بين 3.4-14.7٪ في القمح و8.1-15.2٪ في الشعير، إضافة إلى الفقد في النقل والتوزيع ويُقدر هذا الفقد بحوالي1٪ نتيجة استعمال أكياس مُستهلكة في نقل الحبوب من الصوامع وإليها، أو تساقط كميات من الحبوب عند نقلها دون أكياس في وسائل النقل المختلفة.

وأشار خبير الزراعة الحيوية أن الفقد في التخزين نتيجة الإصابة بالحشرات بحوالي 3-5٪ وحوالي 2-3٪ نتيجة الإصابة بالطيوروالقوارض، مشيرا الي أن مقدار الفقد في المطاحن والمضارب يقدر بحوالى 10-12 % وفي المخابز تُقدر نسبة الفقد بحوالي 1-3٪.

محمد يوسف القمح مجلس الوزراء توريد القمح

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خبير زراعي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لـ4 أشهر

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