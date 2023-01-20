الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

باحث: المعمودية حلت محل شريعة الختان في العهد القديم

المعمودية
المعمودية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس المجيد.
وقال مينا عبد السيد، الحاصل على دبلوم التاريخ الكنسي من معهد الدراسات القبطية، إن المعمودية جاءت كبديل عن شريعة الختان في العهد القديم.

واضاف الباحث الكنسي في تصريح خاص للدستور ان الله كان قد وضع شريعة الختان كعلامة تميز شعبه عن بقية الشعوب الوثنية الاخرى التي كانت تحيط بشعب الله، إلا أنه الان في العهد الجديد لم تعد هناك حاجة للختان بل تم نقل الطقوس من العيان للايمان لذا فان الذي يمر على طقس المعمودية فقط اكتسب البنوة لله بالتبني دون الحاجة لتطبيق شريعة الختان.
ومن جانبه، قال القمص اشعياء عبد السيد فرج، في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى عن عيد الغطاس المجيد، إن مسيحي الشرق في الثلاثة أجيال الأولى كانوا يحتفلون بعيديّ الميلاد والغطاس معًا تذكارًا لظهور سر الثالوث، ولكن لما تَعَيَّن اليوم الذي وُلِدَ فيه المخلص وكذلك يوم عِماده من مؤلفات اليهود التي جمعها يسطس الروماني ونقلها من أورشليم إلى رومية جعلوهما عيدين يحتفلون بهما في وقتين مختلفين اي في يومين مختلفين، ولكن في نفس الموعد ليلًا.

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