الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في عيد الغطاس.. تعرف على تاريخ البلابيصا.. فانوس الأقباط الشهير

البلابيصا
البلابيصا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس المجيد.

وتعتبر البلابيصا هي أشهر مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس، وقال جرجس حنين، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية شعبة التاريخ الكنسي، إن البلابيصا هي عبارة عن برتقالة مجوفة مرسوم على كل جانب من جوانبها صليب وبداخلها شمعة، ويمتد تاريخها الى عصر الفراعنة الذين كانوا يستخدمونها في احتفالاتهم قديما.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن الاقباط ظلوا يحافظون على فلكلور البلابيصا وخصصوه لعيد الغطاس المجيد، فكانوا يستخدمونه في اضاءة الطريق ليلا اثناء ذهابهم ليلة عيد الغطاس إلى نهر النيل، حيث كانوا ينزلون في النيل على غرار المشهد الذي كان عليه السيد المسيح وقت معموديته على يد يوحنا المعمدان.

وعن الغطاس يقول سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن في هذا اليوم من سنة 31 م.، اعتمد المسيح من يد القديس يوحنا الصابغ. ويدعي هذا اليوم باليونانية " عيد الثاؤفانيا " اي الظهور الإلهي. لان فيه ظهر الثالوث الأقدس هكذا: الآب ينادي من السماء: هذا هو ابني الحبيب. والابن قائم علي الأردن. والروح القدس شبه حمامة نازلا عليه، كما شهد بذلك يوحنا المعمدان. ان السيد المسيح لما اعتمد صعد للوقت من الماء واذا السموات قد انفتحت فراي روح الله نازلا مثل حمامة واتيا عليه وصوت من السموات قائلا: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت " هذا اليوم الذي قال عنه يوحنا البشير... " وفي الغد نظر يوحنا المعمدان يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفغ خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي... لذلك جئت اعمد بالماء".

ففي هذا اليوم ظهر مجد السيد المسيح، وأنه ابن الله، وحمل الله الذي يحمل خطية العالم، لذلك صار هذا العيد عظيما عند جميع المؤمنين، فيتطهرون فيه بالماء مثالًا لمعمودية السيد له المجد، وينالون بذلك مغفرة خطاياهم.

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