الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قطاع التعليم.. إحلال كلي لمدارس التعليم الأساسي بمحافظة الشرقية

تطوير مدارس الشرقية
تطوير مدارس الشرقية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، حيث تضخ الدولة المصرية ملايين الجنيهات من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت الدولة نجاحًا كبيرًا وملحوظًا في قطاع التعليم، وفي التقرير التالي نسرد بعض الإنشاءات والافتتاحات لبعض المدارس في محافظة الشرقية.

مدرسة أبو خليل للتعليم الأساسي

شهدت مدرسة أبو خليل للتعليم الأساسي، بمحافظة الشرقية، إحلال كلي لبعض المنشآت في المدرسة والتي تم تنفيذها في مارس عام 2022، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 6 ملايين و831 ألف جنيهًا. 

وقد تم تنفيذ إحلال كلي لعدد 22 فصل بمدرسة أبو خليل للتعليم الأساسي بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، بإجمالي تكلفة 6 ملايين و831 ألف جنيهًا، أي بنسبة بلغت الـ62%.

مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي

شهدت مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي بمحافظة الشرقية، أعمال تطوير وإحلال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم تنفيذها في إبريل عام 2022، وتمت على مساحة 2100م2 مربع.

وتضم مدرسة عمر صميدة  11 فصلاً مدرسياً، وتخدم المدرسة عدد من قرى المحافظة والتي من ضمنها قرية أبو صميدة، مفارق الشرطة، كوبري أبو كبيش، عرب المساعيد، الدواغرة، وعدد من القرى والتوابع الأخرى.

وتشهد عدد من قرى محافظة الشرقية أعمال تطوير وخدمية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الريف المصري ورفع كفاءة البنية التحتية على كافة الجوانب من إنشاء منشآت تعليمية لتقليل كثافة الطلاب داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب، بجانب أعمال تطوير في قطاعات مياه شرب وصرف صحي، كهرباء، طرق وكباري، وذلك للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف القرى.

قطاع التعليم مدارس محافظة الشرقية مدارس التعليم الأساسي الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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